Zomreli matka a jej syn, ktorých zachránili z vôd Baltského mora

Varšava 30. júna (TASR) - Sedemročný chlapec a jeho matka, ktorých vo štvrtok vo vodách Baltského mora zachránili švédske záchranné plavidlá, zomreli. V piatok to oznámila poľská polícia. TASR správu prevzala z agentúr DPA a PAP.



Chlapec a jeho matka - obaja poľskí občania - vo štvrtok spadli do mora z paluby trajektu smerujúceho z poľského mesta Gdaňsk do švédskeho mesta Karlskrona, uviedol policajný hovorca v rozhovore pre televíziu TVN24.



Podľa švédskych záchranárov najskôr do vody spadlo dieťa a jeho matka skočila za ním v snahe o jeho záchranu. Oboch zachránili švédske záchranné tímy, ktoré zareagovali na núdzové volanie posádky trajektu. Matku a chlapca hospitalizovali vo Švédsku.



K incidentu došlo približne 100 kilometrov od poľského pobrežia.