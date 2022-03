Zoo na Ukrajine vyzýva kúpiť si e-vstupenky a pomôcť tak zvieratám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 18. marca (TASR) - Ostreľovaním zasiahnutá a poškodená zoologická záhrada v ukrajinskom meste Mykolajiv žiada ľudí, aby jej pomohli postarať sa o vystresované zvieratá tým, že si kúpia elektronické vstupenky. Informovala o tom v piatok britská spravodajská televízia Sky News.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Twitter napísalo, že zoo v Mykolajive bola ostreľovaná ťažkými zbraňami od samého začiatku vojenského konfliktu. Polovica jej zamestnancov bola evakuovaná, ďalší šli do vojny, uvádza sa v tweete. Podľa neho sa riaditeľ zoo Volodymyr Topčyj rozhodol zostať a pomáhať vystresovaným zvieratám.Britský web CornwallLive vo svojom článku pripomenul, že aj zvieratá zo zoo patria medzi obete vojny na Ukrajine.Kyjevská zoologická záhrada, ktorá je so 4000 zvieratami jednou z najväčších vo východnej Európe, bola vojenským konfliktom vážne zasiahnutá, pričom mnohé vydesené zvieratá museli byť utlmované liekmi.Zebry totiž počas ostreľovania spanikárili natoľko, že vbehli rovno do plotov okolo svojich výbehov. Lemury opustili svoje novorodené mláďatá, takže sa o ne musia starať ošetrovatelia. Obyvateľov medvedieho výbehu previezli do zoo v poľskom meste Poznaň. Do bezpečia odviezli aj levy a tigre, niektoré až do Belgicka.Situácia je zlá aj v iných zoo: dvaja dobrovoľníci prišli o život, keď sa v zoologickej záhrade v Charkove pokúšali kŕmiť zvieratá a zastihlo ich tam ostreľovanie mesta.Malá zoologická záhrada v ruskými jednotkami obliehanom juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol nemá elektrinu ani tečúcu vodu, napísal britský web.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v uplynulých dňoch informovalo, že ruská armáda okrem zoologických záhrad ostreľuje aj útulky pre zvieratá.