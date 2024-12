ZOO prekvapila zamestnancov i návštevníkov nácvikom úteku zvieraťa

Brisbane 16. decembra (TASR) – Zoologická záhrada v austrálskom meste Rockhampton pripravila pre zamestnancov i návštevníkov prekvapenie v podobe nácviku úteku zvieraťa. Figurantkou bola jej riaditeľka Liz Bellwardová v kostýme pštrosa. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Mesto Rockhampton leží v štáte Queensland na severovýchode Austrálie približne 25 kilometrov od pobrežia a 500 kilometrov severozápadne od hlavného mesta štátu Brisbane.



Nácvik úteku zvieraťa sa v mestskej ZOO konal v piatok 13. decembra. Počas návštevných hodín sa odohral po prvý raz, uviedla členka mestskej rady pre parky, šport a verejné priestranstvá Cherie Rutherfordová.



"Tohtoročný nácvik sa po prvý raz konal počas plnej prevádzky. Zamestnancom poskytol príležitosť využiť svoje vedomosti v praxi. Prípravy prebehli v úplnej tajnosti. Že ide o nácvik, si zamestnanci uvedomili až po jeho začiatku. Cvičenie bolo tiež prekvapením pre návštevníkov, ktorí v ten deň prišli do ZOO a mohli si ho nielen pozrieť na vlastné oči, ale v niektorých prípadoch sa na ňom aj aktívne zúčastniť," uviedla Rutherfordová v tlačovej správe.



Riaditeľka rockhamptonskej ZOO Liz Bellwardová mala počas nácviku na sebe kostým pštrosa, hoci zamestnanci nacvičovali postup v prípade úteku kazuára.



"Halloweensky kostým kazuára sa, žiaľ, kúpiť nedá," vysvetlila zoologická záhrada v príspevku na sociálnej sieti Facebook.



"Tím komunikoval efektívne a vďaka dobrej komunikácii priviedol kazuára späť do výbehu," dodala ZOO v príspevku.



Kazuár (Casuarius) je rod veľkých nelietavých vtákov z čeľade kazuárovité (Casuariidae). Sú známe tri druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tropických dažďových pralesoch na Novej Guinei a na severe a východe Austrálie.



Vzhľadom kazuár pripomína iné veľké nelietavé vtáky, napríklad pštrosa alebo emu. Na prvý pohľad sa od nich však odlišuje charakteristickým hrebeňom na vrchu hlavy. Samice kazuárov sú väčšie a pestrejšie sfarbené ako samce, dospelé jedince dosahujú zvyčajne výšku 1,5 až 1,8 metra a hmotnosť približne 60 kilogramov. Sú však známe aj prípady výskytu jedincov s výškou až dva metre a hmotnosťou presahujúcou 70 kilogramov. Dosiaľ najťažší známy jedinec dosiahol hmotnosť 85 kilogramov a výšku 1,9 metra.



O kazuároch je známe, že môžu byť agresívne a nebezpečné pre domáce zvieratá i človeka. Na "palcoch" nôh majú dlhý a ostrý necht, ktorý dokážu spolu so zobákom použiť ako zbraň.



Štúdia z roku 2003 skúmala 203 útokov kazuára. Zistila, že vták na človeka zaútočil 150 ráz, v 75 percentách prípadov boli cieľom útoku osoby, ktoré ho kŕmili. Vtáky ľudí v 71 percentách prípadov naháňali alebo sa proti nim rozbehli, kopaním zaútočili v 15 percentách prípadov. Počet obetí útokov kazuárov je preto nízky – podľa štúdie skončilo 150 útokov kazuárov na človeka smrťou jednej osoby.