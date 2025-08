Zoo v Dánsku vyzýva ľudí darovať zvieratá ako potravu pre predátorov

Kodaň 4. augusta (TASR) - Zoologická záhrada v dánskom Aalborgu vyzvala verejnosť darovať im svoje domáce zvieratá, ktoré poslúžia ako potrava pre dravce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



„Chceli by ste darovať vášho koňa ako potravu,“ uvádza internetová stránka zoologickej záhrady. Zoologická záhrada v Aalborgu prijíma aj živé kone, ktoré vyškolený personál šetrne utratí. Zoo akceptuje i sliepky, králiky a morčatá.



„Sliepky, králiky a morčatá sú dôležitou súčasťou potravy našich predátorov,“ napísala zoo pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti Instagram. V príspevku objasňuje, že najmä rysy potrebujú živú korisť, ktorá sa podobá tej, akú by lovili vo voľnej prírode.



Zoologická záhrada sa odvoláva na dobré životné podmienky zvierat a profesionálnu integritu, podľa ktorej má vraj povinnosť napodobniť prirodzenú potravu pre svoje predátory v zajatí.



„Pokiaľ máte zdravé zviera, ktorého sa z akéhokoľvek dôvodu musíte vzdať, darujte ho nám. Týmto spôsobom nič nepríde nazmar a my zaistíme prirodzené správanie, správnu výživu a blaho našich dravcov,“ napísala zoologická záhrada na Facebooku.