Zoran Zaev sľúbil ďalšie reformy s cieľom urýchliť proces vstupu do EÚ

Viedeň 30. januára (TASR) - Macedónsky premiér Zoran Zaev v stredu povedal, že okrem zmeny názvu krajiny je jeho vláda pripravená zaviesť aj ďalšie reformy s cieľom urýchliť začiatok rokovaní o vstupe do Európskej únie, uviedla agentúra AFP.



"Dúfame, že sa nám do júna podarí Európskej rade poskytnúť pevné dôvody na to, aby stanovila dátum začiatku prístupových rokovaní," povedal Zaev na tlačovej konferencii vo Viedni.



Premiér vyjadril presvedčenie, že jeho krajina v tomto čase dokáže ukázať "pokrok v oblastiach právneho štátu, začať s reformami súdnictva a bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu".



Zaev vo Viedni hovoril po boku rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, ktorý podporuje vstup krajín bývalej Juhoslávie do EÚ. Kurz však upozornil na to, že sústrediť sa na konkrétny dátum macedónskeho vstupu by nebolo rozumné. "Záleží to od podmienok, ktoré musia byť splnené a od pokroku; ja však zo strany Macedónska vidím pevné odhodlanie," povedal.



Macedónsky parlament v stredu pomerom hlasov 49:9 odmietol žiadosť Macedóncov žijúcich v zahraničí o vypísanie nového referenda o dohode o zmene názvu krajiny výmenou za členstvo v NATO a prípadne aj v EÚ. Informovala o tom agentúra AP.



Svetový macedónsky kongres spochybňuje význam nezáväzného referenda z vlaňajšieho septembra, v ktorom sa občania Macedónska vyjadrovali k zmene názvu svojej krajiny. Hoci mali vo výsledkoch plebiscitu výraznú prevahu podporovatelia tejto zmeny, vzhľadom na nízku účasť bolo hlasovanie vyhlásené za neplatné.



Macedónsko a Grécko však v januári 2019 ratifikovali dohodu, na základe ktorej sa Zaevova krajina oficiálne premenuje na Republiku Severné Macedónsko a ukončí sa tým viac ako 30 rokov dlhý spor medzi týmito susediacimi krajinami. Spor podľa DPA Macedónsku stál v ceste k členstvu v EÚ a NATO.