Zosadeného prezidenta Peru Castilla vzali do vyšetrovacej väzby

Lima 9. decembra (TASR) - Parlamentom zosadeného peruánskeho prezidenta Pedra Castilla umiestnili do vyšetrovacej väzby za údajný pokus o prevrat. Bude v nej zatiaľ do utorka, oznámil vo štvrtok najvyšší súd tejto juhoamerickej krajiny. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Súd po predvedení Castilla tiež spresnil, že ho vyšetrujú pre podozrenie zo vzbury a sprisahania.



Exprezident pred súdom odpovedal na kladené otázky len stručne áno alebo nie. Castillov právny zástupca tvrdil, že jeho mandanta svojvoľne vyhnali z úradu prezidenta. Prokuratúra obviňuje Castilla z útoku na ústavný poriadok. Väzbu označila za potrebnú, aby sa vyšetrila prípadná účasť ďalších osôb na údajnej vzbure, ako aj zabránilo exprezidentovi utiecť do zahraničia.



Peruánsky Kongres v stredu prezidenta Castilla odvolal z funkcie krátko po tom, ako ľavicový politik oznámil zámer rozpustiť Kongres a vyhlásiť nové parlamentné voľby.



Castilla ešte v stredu zadržali. Pred tým sa chcel uchýliť na veľvyslanectvo Mexika, povedal vo štvrtok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Mexická vláda vyjadrila ochotu udeliť zosadenému prezidentovi azyl.



Medzičasom zložila prísahu viceprezidentka Dina Boluarteová a stala sa prvou ženou na poste hlavy štátu v Peru.