Zosadenú líderku Mjanmarska Su Ťij previezli do väzenia na samotku

Rangún 23. júna (TASR) - Zosadenú mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij premiestnili z domáceho väzenia do väznice, kde ju umiestnili na samotku. Oznámil to vo štvrtok hovorca mjanmarskej vojenskej junty, ktorého citovala agentúra AFP.



"V súlade s trestným zákonom... je (Su Ťij) od stredy držaná v samoväzbe vo väzení," uvádza sa vo vyhlásení hovorcu junty.



Sedemdesiatsedemročná politička a laureátka Nobelovej ceny za mier sa podľa neho nachádza vo väzenskom komplexe v mjanmarskom hlavnom meste Nepjito.



Štátna kancelárka, de facto premiérka Su Ťij, bola od vojenského prevratu z februára 2021 zadržiavaná v domácom väzení na neznámom mieste v Nepjite spoločne s niekoľkými svojimi zamestnancami a psom. Domáce väzenie mohla opustiť len vtedy, keď sa musela zúčastniť na súdnych pojednávaniach.



Podľa agentúry AP sa miesto jej domáceho väzenia zrejme nachádzalo na miestnej vojenskej základni.



Úrady voči nej vzniesli sériu rôznych obvinení, za ktoré môže byť celkovo odsúdená až na 150 rokov väzenia. Jej právni zástupcovia majú zákaz poskytovať vyhlásenia médiám a na súdnych procesoch so Su Ťij sa nemôžu zúčastňovať novinári.



Političku už usvedčili z korupcie, štvania verejnosti proti armáde, porušenia epidemiologických obmedzení a telekomunikačného zákona. Súdy jej zatiaľ vymerali 11 rokov väzenia.



Ďalšie súdne pojednávania by sa podľa zdrojov AP mali odohrávať priamo vo väzenskom komplexe, kam bola Su Ťij v stredu prevezená.



Bezpečnostné opatrenia vo väznici sú podľa zdrojov agentúry AFP tvrdšie, než mala politička v domácom väzení. Pes ani jej zamestnanci s ňou už vo väzení nie sú. Podľa dostupných informácií je zdravotný stav Aun Schan Su Ťij, ktorá 19. júna oslávila 77 rokov, dobrý. Pred pojednávaním súdu, ktoré sa konalo minulú nedeľu, si spolu so svojimi právnikmi dala narodeninovú tortu.