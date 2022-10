Zosadený líder vojenskej junty utiekol do Toga

Lomé 3. októbra (TASR) - Togská vláda v pondelok potvrdila, že zosadený vojenský vodca vládnucej junty v západoafrickom štáte Burkina-Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba ušiel po prevrate do Toga. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podplukovník Damiba bol zvrhnutý necelých deväť mesiacov po tom, ako on sám uskutočnil prevrat v Burkine Faso.



"Togo, rovnako ako Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), víta skutočnosť, že prevládol mierový duch," uviedlo togské ministerstvo komunikácie. Dodalo, že "prijatie Damibu je toho súčasťou".



ECOWAS zároveň plánuje poslať do Burkiny Faso delegáciu svojich vyslancov, píše AFP.



Situácia v tomto západoafrickom štáte zostáva nejasná a zmätočná: generálny štáb armády totiž v sobotu odmietol tvrdenie časti vojenských veliteľov, že v piatok prevzali moc v krajine a zbavili moci doterajšieho vodcu Damibu. Podľa vyhlásenia generálneho štábu vzniknutá situácia je len prejavom "vnútornej krízy" v armáde.



Damiba v nedeľu údajne sám ponúkol svoju demisiu, aby sa v krajine predišlo konfrontáciám s vážnymi ľudskými a materiálnymi dôsledkami, uvádza sa vo vyhlásení náboženských a komunitných lídrov, ktorí sprostredkovali rokovania medzi Damibom a vodcom piatkového prevratu kapitánom Ibrahimom Traorém.



Podľa AFP však bola situácia v uliciach hlavného mesta Burkiny Faso Ouagadougou v pondelok pokojná.