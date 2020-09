Zosadený malijský prezident Keita odcestoval do zahraničia

Bamako 6. septembra (TASR) - Zosadený malijský prezident Ibrahim Boubacar Keita, ktorého v auguste zvrhla armáda, sa odletel liečiť do Spojených arabských emirátov (SAE). Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na predstaviteľa exprezidentovej strany.



Keitu (75) v utorok hospitalizovali v hlavnom meste Mali Bamako so symptómami možnej mozgovej porážky. Exprezident bol prijatý do nemocnice len šesť dní po tom, ako ho prepustila na slobodu vojenská junta, ktorá prevzala moc v krajine pri prevrate z 18. augusta.



Jeho prevoz za účelom liečby v SAE sa uskutočnil na žiadosť malijskej junty a v koordinácii s regionálnym združením ECOWAS. Keita opustil krajinu v sobotu večer na palube charterového lietadla, ktoré do Mali vyslali SAE.



Podľa bývalého šéfa prezidentskej kancelárie by mal Keitov pobyt v emirátoch potrvať 10-15 dní. Aký je aktuálny exprezidentov zdravotný stav, nebolo bezprostredne jasné, píše agentúra Reuters.



Augustový prevrat v Mali sa uskutočnil po rozsiahlych protestoch, ktoré sa v krajine konali od začiatku júna. Demonštranti žiadali odstúpenie prezidenta Keitu, ktorého obviňovali zo zastrašovania a kupovania hlasov počas aprílových parlamentných volieb.



Vládnuca junta začala 5. septembra v Bamaku rozhovory o odovzdaní moci s predstaviteľmi politických strán, regionálnymi lídrami a zástupcami občianskej spoločnosti. Junta sľubuje skoré vypísanie nových volieb a obnovenie civilnej vlády.