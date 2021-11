Zosadený premiér Hamdúk žiada pred začatím dialógu obnovu vlády

Chartúm 3. novembra (TASR) - Zosadený sudánsky premiér Abdallá Hamdúk podmieňuje svoje zapojenie do akéhokoľvek dialógu prepustením všetkých osôb zadržaných po minulotýždňovom vojenskom prevrate a obnovu orgánov vlády. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na jeho úrad, ktorý tým poprel správu, že Hamdúk súhlasil s tým, že bude stáť na čele novej vlády.



Saudskoarabská televízia al-Arabíja s odvolaním sa na nemenované zdroje v stredu informovala, že Hamdúk súhlasil s návratom do čela vlády pod podmienkou, že budú prepustení politickí väzni.



"Premiér Abdallá Hamdúk, ktorý je zadržiavaný vo svojej rezidencii na príkaz pučistov, trvá na tom, aby predtým, ako sa zapojí do akéhokoľvek dialógu, boli všetci zadržaní prepustení a ústavné inštitúcie obnovené," uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie zverejnenom na Facebooku.



Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil 25. októbra tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládu. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán dal v pondelok zadržať premiéra i ďalších politikov. Po tlaku zo zahraničia však už na druhý deň nariadil Hamdúka prepustiť. Ten sa v súčasnosti nachádza v domácom väzení.



Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny. Zároveň však uistil medzinárodné spoločenstvo, že jeho kabinet dodrží sľub o transformácii na civilnú vládu. Oznámil tiež, že onedlho nastolí novú "technokratickú" vládu na čele s Hamdúkom.