Zosadený sudánsky diktátor Bašír je vo vojenskej nemocnici

Chartúm 26. apríla (TASR) - Sudánska armáda v stredu potvrdila, že zosadený diktátor Umar Bašír bol prevezený z väznice Kober v Chartúme do vojenskej nemocnice, pričom sa tak stalo ešte pred vypuknutím bojov v Sudáne v polovici apríla, informovala agentúra AFP.



Väznených prominentných predstaviteľov Bašírovho režimu i samotného Bašíra previezli do vojenskej nemocnice "vzhľadom na ich zdravotný stav. V nemocnici sú pod dohľadom justičnej polície, uviedla armáda vo vyhlásení bez toho, aby spresnila, kedy došlo k prevozu.



Armáda svojím vyhlásením reagovala na medializované správy o ďalšom pokuse o útek z väzenia.



Medzičasom Bašírov pobočník Ahmad Hárún, ktorý v polovici nultých rokov 21. storočia viedol operácie sudánskeho režimu proti povstalcom v Dárfúre, v utorok neskoro večer v sudánskej televízii potvrdil, že on a ďalší ľudia blízki islamistickému režimu Umara Bašíra utiekli z väznice Kober.



Hárún v rozhovore tvrdil, že väzni vo väznici v Koberi boli deväť dní pod krížovou paľbou. V tejto situácii z väznice ušli aj dozorcovia, dodal Hárún s tým, že spolu s väznenými kolegami teraz prevzali zodpovednosť za svoju ochranu do vlastných rúk a sú na inom mieste.



AFP poznamenala, že najmenej jedného z väzňov na úteku hľadá Medzinárodný trestný súd pre vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané v Dárfúre.



Agentúra AFP súčasne dodala, že ide už o tretí známy útek z väzenia, ktorého aktéri využili chaos sprevádzajúci boje medzi silami lojálnymi armádnemu veliteľovi Abdalovi Fattáhovi Burhánovi a jednotkami podporujúcimi jeho niekdajšieho zástupcu, veliteľa zoskupenia Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa, ktorý prebehol na druhú stranu konfliktu.



Obavy o bezpečnosť sa objavili už v utorok, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred "obrovským biologickým rizikom" po tom, ako bojovníci v Chartúme obsadili laboratórium, v ktorom sa nachádzali vzorky vírusov cholery, osýpok, detskej obrny a iných infekčných chorôb.



V noci z pondelka na utorok začalo v Sudáne platiť 72-hodinové prímerie, ktoré sprostredkovali Spojené štáty.



Boje medzi súperiacimi generálmi, ktoré zahŕňali letecké útoky a delostreleckú paľbu, pripravili o život stovky ľudí. Niektoré štvrte Chartúmu sa ocitli v troskách.



V utorok, keď sa situácia v päťmiliónovom Chartúme mierne upokojila, vlády cudzích štátov zorganizovali evakuáciu svojich občanov, a to cestnými konvojmi, lietadlami a loďami.



V stredu skoro ráno tak v Saudskej Arábii zakotvila loď s takmer 1700 civilistami z viac ako 50 krajín, uviedlo saudskorabské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa AFP však sudánska armáda v utorok neskoro večer v Chartúme obnovila letecké útoky na pozície znepriatelených polovojenských jednotiek.