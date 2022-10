Zosadený vojenský vodca v Burkine Faso je údajne ochotný odstúpiť

Ouagadougou 2. októbra (TASR) - Zosadený vojenský vodca vládnucej junty v západoafrickom štáte Burkina-Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba je údajne ochotný odstúpiť.



Podľa agentúry AFP to v nedeľu oznámili náboženskí a komunitní vodcovia, ktorí sprostredkovali rokovania medzi Damibom a vodcom piatkového prevratu kapitánom Ibrahimom Traorém.



Damiba údajne sám ponúkol svoju demisiu, aby sa v krajine predišlo konfrontáciám s vážnymi ľudskými a materiálnymi dôsledkami, uvádza sa vo vyhlásení náboženských a komunitných lídrov.



AFP pred tým informovala, že Traoré vyzval v nedeľu aj na ukončenie násilností zameraných na záujmy Francúzska, ktoré bolo koloniálnym správcom Burkiny Faso.



Posledný z takýchto útokov sa odohral v nedeľu, keď boli z vnútra francúzskeho veľvyslanectva vypálené granáty so slzotvorným plynom, aby rozohnali demonštrantov podporujúcich Traorého.



Veľvyslanectvo sa stalo terčom útokov po tom, ako Traorého stúpenci obvinili Francúzsko, že ukrýva zosadeného Damibu. Francúzske orgány toto tvrdenie dôrazne popreli.



Televízia TF1 vo svojom komentári vývoja uviedla, že vodcovia najnovšieho prevratu v Burkine Faso svojou rétorikou eskalujú v krajine protifrancúzske nálady.



Dodala súčasne, že mnohí obyvatelia Burkiny Faso, kde často dochádza k islamistickým atentátom, chcú, aby ich krajina nasledovala príklad susedného Mali, odkiaľ sa francúzski vojaci v lete tohto roku - po takmer desiatich rokoch misie Barkhane - stiahli, keď sa Paríž a malijská vládnuca junta dostali do sporu v dôsledku vojenského prevzatia moci v auguste 2020.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo februári tohto roku pri oznamovaní plánu na ukončenie misie v Mali vyhlásil, že malijská junta si "najala žoldnierov", ktorým ide len o ich vlastné ekonomické záujmy a o zotrvanie junty pri moci.



Podľa agentúry AFP mal Macron na mysli ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina (v zahraničí sa používa označenie Wagner Group) – v podstate súkromnú armádu spájanú s blízkym spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardárom Jevgenijom Prigožinom.



Prevzatie moci v Burkine Faso pučisti oznámili v piatok večer - len niekoľko hodín po tom, ako sa v Ouagadougou zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí žiadali Damibovu demisiu, ukončenie francúzskej vojenskej prítomnosti v Saheli a vojenskú spoluprácu s Ruskom.



Vplyv Moskvy v posledných rokoch neustále rastie vo viacerých francúzsky hovoriacich afrických krajinách a nie je nezvyčajné vidieť na takýchto demonštráciách ruské vlajky, konštatovala v sobotu rozhlasová stanica RFI.



Podplukovník Damiba bol zvrhnutý necelých deväť mesiacov po tom, ako on sám uskutočnil prevrat v Burkine Faso.