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Zoskupenie G7 sa počas stretnutia bude venovať podpore Ukrajiny
V Abú Zabí sa medzitým stretnú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby spoločne rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a jeho rezortní kolegovia zo zoskupenia najrozvinutejších krajín G7 počas utorkového zasadnutia v Paríži upriamia pozornosť na Ukrajinu a spôsoby, akými ju možno podporiť v obrane proti Rusku. V utorok sa bude zároveň konať aj trojstranné stretnutie Kyjeva, Moskvy a Washingtonu v Abú Zabí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha bude v utorok v Paríži najskôr rokovať s Rubiom a následne sa presunie na francúzske ministerstvo zahraničných vecí, kde sa stretne so všetkými členmi G7. Lídri budú diskutovať o obrannej a bezpečnostnej pomoci Ukrajine, ktorú obmedzila administratíva prezidenta Donalda Trumpa. V súčasnosti nie je zrejmé, či krajiny oznámia novú podporu pre Kyjev.
V Abú Zabí sa medzitým stretnú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby spoločne rokovali o ukončení vojny na Ukrajine. Mnohé európske štáty vyjadrili záujem zapojiť sa do rokovaní, ale americkí predstavitelia už v pondelok oznámili, že zástupcovia európskych krajín ani NATO sa na hlavných rokovaniach nezúčastnia. Štáty môžu údajne len vopred prerokovať bezpečnostné záruky a bezpečnostnú architektúru medzi Ruskom a Európou.
Nemecký minister zahraničných vecí Johan Wadephul v pondelok na summite G7 zdôraznil, že Európa musí byť súčasťou rokovaní. „Stále som veľmi vďačný Spojeným štátom americkým za to, že vynakladajú všetko úsilie, aby priviedli strany konfliktu k rokovaciemu stolu,“ povedal. „Znovu som tu však jasne zdôraznil, že Európa patrí k tomuto stolu. Bez Európy nemôže existovať žiadne riešenie, riešenie je možné len s Európou,“ vyhlásil.
Rubio v reakcii na Wadephulove slová uviedol, že USA nenamietajú proti prípadnému zapojeniu Európy, no podľa neho na to ešte nenastal čas. „V konečnom dôsledku by to bolo pozitívne, ale ešte máme pred sebou dlhú cestu,“ povedal novinárom po celodennom programe skupinových a bilaterálnych stretnutí so svojimi partnermi z G7.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha bude v utorok v Paríži najskôr rokovať s Rubiom a následne sa presunie na francúzske ministerstvo zahraničných vecí, kde sa stretne so všetkými členmi G7. Lídri budú diskutovať o obrannej a bezpečnostnej pomoci Ukrajine, ktorú obmedzila administratíva prezidenta Donalda Trumpa. V súčasnosti nie je zrejmé, či krajiny oznámia novú podporu pre Kyjev.
V Abú Zabí sa medzitým stretnú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby spoločne rokovali o ukončení vojny na Ukrajine. Mnohé európske štáty vyjadrili záujem zapojiť sa do rokovaní, ale americkí predstavitelia už v pondelok oznámili, že zástupcovia európskych krajín ani NATO sa na hlavných rokovaniach nezúčastnia. Štáty môžu údajne len vopred prerokovať bezpečnostné záruky a bezpečnostnú architektúru medzi Ruskom a Európou.
Nemecký minister zahraničných vecí Johan Wadephul v pondelok na summite G7 zdôraznil, že Európa musí byť súčasťou rokovaní. „Stále som veľmi vďačný Spojeným štátom americkým za to, že vynakladajú všetko úsilie, aby priviedli strany konfliktu k rokovaciemu stolu,“ povedal. „Znovu som tu však jasne zdôraznil, že Európa patrí k tomuto stolu. Bez Európy nemôže existovať žiadne riešenie, riešenie je možné len s Európou,“ vyhlásil.
Rubio v reakcii na Wadephulove slová uviedol, že USA nenamietajú proti prípadnému zapojeniu Európy, no podľa neho na to ešte nenastal čas. „V konečnom dôsledku by to bolo pozitívne, ale ešte máme pred sebou dlhú cestu,“ povedal novinárom po celodennom programe skupinových a bilaterálnych stretnutí so svojimi partnermi z G7.