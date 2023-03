Zoskupenie QUAD je znepokojené militarizáciou morí okolo Číny

Naí Dillí 3. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Austrálie, Indie, Japonska a USA v piatok uviedli, že sú vážne znepokojení militarizáciou Juhočínskeho a Vychodočínskeho mora. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Uvedená štvorica krajín spoločne tvorí zoskupenie s názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (QUAD).



Šéfovia diplomacií Austrálie, Indie, Japonska a USA - Penny Wongová, Subrahmanjam Džajšankar, Jošimasa Hajaši a Antony Blinken, sa stretli pri príležitosti schôdzky ministrov zahraničných vecí skupiny G20 v indickom Naí Dillí.



QUAD v spoločnom vyhlásení zdôraznil "dôležitosť dodržiavania medzinárodného práva" vo Východočínskom a Juhočínskom mori. "Sme dôrazne proti akýmkoľvek jednostranným krokom, ktorých cieľom je zmeniť súčasný stav alebo zvýšiť napätie v oblasti," zhodli sa ministri.



"Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad militarizáciou sporných prvkov, nebezpečným využívaním plavidiel pobrežnej stráže a námorných milícií a úsilím narušiť aktivity iných krajín v oblasti využívania zdrojov na mori," píše sa vo vyhlásení.



Čína si v súčasnosti nárokuje takmer celé Juhočínske more, proti čomu sa stavajú Filipíny, Taiwan, Vietnam, Brunej i Malajzia.



Medzinárodný súdny dvor v Haagu navyše v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však na tomto súdnom pojednávaní nezúčastnila a uvedený verdikt neakceptovala.



Vo vyhlásení QUAD-u nie konkrétne spomenutý Peking, ktorý už viackrát obvinil USA, že sa prostredníctvom tohto zoskupenia snaží o "obkľúčenie" Číny.



Šéf japonskej diplomacie Jošimasa Hajaši povedal, že Čína nemá v súvislosti so zoskupením QUAD dôvod na obavy, ak sa bude riadiť zásadami medzinárodného práva. "Toto nie je vojenská, ale len praktická spolupráca. Nesnažíme sa nikoho vylúčiť, je to otvorený dialóg" dodal.