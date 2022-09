Zosnulého Gorbačova si uctila aj jeho rodná dedina Privoľnoje

Privoľnoje 3. septembra (TASR) - Obyvatelia dediny Privoľnoje na juhu Ruska si v sobotu tiež uctili zosnulého rodáka Michaila Gorbačova, reformného posledného lídra Sovietskeho zväzu, ktorý strávil v dedine mladosť. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Držiteľ Nobelovej ceny za mier zomrel v utorok 30. septembra vo veku 91 rokov po dlhej a ťažkej chorobe a pochovali ho v sobotu na moskovskom Novodevičom cintoríne vedľa jeho manželky Raisy.



Syn roľníkov Gorbačov vyrastal v Privoľnom, obci s približne 3000 obyvateľmi v Stavropolskom kraji. Až do posledných dní si zachoval zvláštny prízvuk tohto kraja a ako chlapec vychovávaný na dedine vedel vychádzať s bežnými ľuďmi, píše AP.



Hoci odišiel na univerzitu do Moskvy, okolo 1100 kilometrov severnejšie, do kraja sa potom vrátil a začal stúpať po rebríčku komunistického systému. Nakoniec sa stal najvyšším predstaviteľom Stavropolského kraja - predsedom krajského výboru komunistickej strany.



"Veľa dedine pomáhal, keď ho o to požiadali," povedal pre AP súčasný hlavný predstaviteľ Privoľného a okolia Sergej Buchtojarov.



"Bol ako bežný človek - priateľský, dobrosrdečný, zhovievavý. Stretli sme sa, keď sem prišiel, tu na námestí a bolo tu veľa ľudí. Vždy sa tadiaľto poprechádzal, s každým sa pozdravoval, porozprával. Bol to taký láskavý a spoločenský človek," dodal Buchtojarov.



Spolužiačka z dávnych čias Marija Ignatovová povedala, že v ňom videla sľubného človeka, už keď bol chlapec. "Veselý, inteligentný, sčítaný chlapec, činorodý - aktívne sa zapájal do diania na našej škole. Účinkoval v umeleckých vystúpeniach, bol aj tajomníkom organizácie komunistickej mládeže Komsomol," uviedla.



Americký týždenník Time zaradil Gorbačova medzi stovku najvplyvnejších osobností 20. storočia. Gorbačov v 80. rokoch minulého storočia začal politiku glasnosti (otvorenosti názorov) a perestrojky (prestavby spoločnosti). Zásadne prispel k ukončeniu studenej vojny, pádu železnej opony a k zlepšeniu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Svojou politikou otvoril štátom v strednej a východnej Európe cestu k demokracii.