Zosnulého gréckeho kráľa pochovajú v kráľovskej rezidencii v Aténach

Atény 11. januára (TASR) - Zosnulého posledného gréckeho kráľa Konštantína II., ktorý zomrel v utorok vo veku 82 rokov, pochovajú počas súkromného obradu na pozemku bývalej kráľovskej rezidencie ležiacej severne od Atén. Oznámila to v stredu grécka vláda, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Kráľovská rodina s veľkým smútkom oznamuje, že jeho kráľovská výsosť kráľ Konštantín, milovaný manžel, otec a brat, včera zomrel," uviedla Konštantínova kancelária v oficiálnom vyhlásení.



Konštantín II., ktorý bol bratrancom britského kráľa Karola III. z druhého kolena, bude pochovaný v paláci Tatoi, bývalej letnej rezidencii gréckej kráľovskej rodiny. Na tomto mieste sú pochovaní aj jeho predkovia.



Dátum pohrebu zatiaľ nie je známy, no smútočný obrad sa uskutoční v kostole, ktorý vyberie Konštantínova rodina spolu s gréckou vládou.



O smrti posledného gréckeho panovníka informovali v utorok médiá, podľa ktorých bola príčinou jeho úmrtia mozgová mŕtvica. Konštantín II. pred smrťou trpel chronickými problémami so srdcom a pohyblivosťou a od minulého týždňa bol hospitalizovaný v nemocnici v Aténach.



Konštantín II. mal iba 27 rokov, keď bol po vojenskom prevrate v Grécku nútený v roku 1967 odísť do exilu. Kráľom sa stal len tri roky predtým, v roku 1964. Proti vojenskému režimu sa bezúspešne pokúsil zorganizovať ozbrojené povstanie.



V referende v roku 1973 obyvatelia Grécka hlasovali za zrušenie monarchie. Objavili sa však pochybnosti o jeho platnosti, preto sa o rok neskôr po páde vojenskej diktatúry uskutočnilo ďalšie referendum, v ktorom grécki občania potvrdili koniec monarchie.



Konštantín II. strávil v exile v Taliansku a Londýne takmer 50 rokov a až v roku 2013 sa v tichosti usadil v Grécku. Jeho manželkou bola princezná Anne-Marie, najmladšia dcéra dánskeho kráľa Frederika IX. Mali spolu päť detí.



"Cesta (životom) bývalého kráľa Konštantína, ktorá bola plná udalostí, sa vyznačuje a bola poznačené turbulentnými udalosťami gréckych dejín... Rodine vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť," uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.