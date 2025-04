Zosnulému pápežovi Františkovi dosiaľ vzdalo poctu takmer 50.000 ľudí

Vatikán 24. apríla (TASR) - Takmer 50.000 ľudí vzdalo v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne poctu zosnulému pápežovi Františkovi, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov. Oznámil to vo štvrtok Vatikán, píše TASR podľa správ agentúr AFP a ANSA.



Otvorenú rakvu s telom vystavili pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, nazývanom Oltár konfesie v stredu o 11.00 h. Do štvrtka 8.30 h si pamiatku zosnulého pápeža uctilo približne 48.600 ľudí.



Mnohí veriaci a pútnici čakali v rade pred chrámom aj niekoľko hodín. ANSA tvrdí, že baziliku mali v stredu zatvoriť o polnoci, avšak pre množstvo veriacich a pútnikov, ktorí chceli vzdať hold pápežovi, ju Vatikán nechal otvorenú až do štvrtka do 5.30 h ráno. Opäť ju otvorili o 7.00 h. Medzi polnocou a pol šiestou ráno navštívilo Baziliku sv. Petra približne 13.000 ľudí.



Františkovi v stredu vzdala úctu aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.



Okolo rakvy s telom pápeža, ktorý má na sebe červený ornát, bielu mitru, čierne topánky a a medzi prstami rúk ruženec, treba prejsť v priebehu niekoľkých sekúnd.



Bazilika zostane vo štvrtok otvorená pre verejnosť až do polnoci a v piatok do 19.00 h. Následne sa uskutoční zapečatenie rakvy.



Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu o 10.00 h a účasť doteraz potvrdili viacerí svetoví lídri. Očakáva sa, že na pohrebných obradoch sa zúčastní viac ako 200.000 ľudí, píše ANSA.



Po pohrebnej omši pred Bazilikou sv. Petra rakvu s telom prenesú do pápežovho obľúbeného chrámu v Ríme - Baziliky Santa Maria Maggiore (Bazilika panny Márie Väčšej), kde bude pochovaný v jednoduchom hrobe označenom nápisom Franciscus (František v latinčine). Pápež vo svojej poslednej vôli vyjadril želanie, aby bol pochovaný v jednoduchej, nezdobenej hrobke v spomínanej rímskej bazilike, kde sa nachádza slávna ikona Salus Populi Romani, ktorú si pápež osobitne ctil.