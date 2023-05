Zostavením bulharskej vlády bol poverený Nikolaj Denkov

Belehrad 29. mája (TASR) - Bývalý bulharský minister školstva Nikolaj Denkov dostal mandát na vytvorenie vlády do siedmich dní. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa bulharské médiá.



Dve najväčšie bulharské politické strany, stredopravá Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a prozápadný blok vedený Denkovovou stranou Pokračujeme v zmene (PP), sa minulý týždeň dohodli na vytvorení koaličnej vlády s rotujúcim postom premiéra v snahe ukončiť tak už viac ako dva roky trvajúcu politickú patovú situáciu.



V Bulharsku, ktoré je najchudobnejšou krajinou EÚ, sa za uplynulé dva roky konalo už päť parlamentných volieb, posledné v apríli. Vnútropolitická kríza znemožnila schváliť rozpočet, dosiahnuť pokrok v otázke vstupu do eurozóny alebo čerpať prostriedky z fondu EÚ na obnovu a reštrukturalizáciu.



Vo voľbách z 2. apríla sa na prvom mieste umiestnila strana GERB, ktorá získala v 240-člennom jednokomorovom parlamente 69 kresiel. Blok pod vedením PP získal 64 kresiel.



Bývalá eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová z GERB, ktorej sa vládu zostaviť nepodarilo, sa na premiérskom poste vystrieda so zmieneným Dnekovom po deviatich mesiacoch.



Bulharsko ešte nemá skúsenosti s rotujúcim premiérskym postom. Tento kompromis bol však jedinou možnosťou na zloženie vlády. Gabrielovej sa totiž predtým nepodarilo získať podporu dvoch menších parlamentných strán, aby tak mohla zložiť vlastný kabinet.