Zostavením vlády v Bosne bola poverená chorvátska politička Krištová

Sarajevo 28. decembra (TASR) - Veteránka bosnianskochorvátskej politiky Borjana Krištová získala v stredu oficiálny mandát na zostavenie novej vlády Bosny a Hercegoviny (BaH), čím sa môže stať prvou ženou na čele vládneho kabinetu v histórii tejto balkánskej krajiny, informovala agentúra AP.



Krištová prijala poverenie na zostavenie vlády po tom, ako 23 poslancov v 42-člennej dolnej komore bosnianskeho parlamentu schválilo jej nomináciu. Na zostavenie kabinetu má 35 dní, pripomína TASR.



Agentúra AP vo svojej správe poznamenala, že poslanci z desiatich politických strán, ktoré v októbrových voľbách v Bosne získali spolu 24 mandátov, sa napriek ideologickým rozdielom dohodli na schválení multietnickej koaličnej vlády pod vedením Kristovej. Tá počas takmer troch desaťročí v politike zastávala rôzne funkcie v parlamente i exekutíve.



Koalícia, ako to ukladá bosnianska ústava, zahŕňa zástupcov troch hlavných etnických skupín v krajine – Bosniakov, Chorvátov a Srbov.



Prvýkrát po viac ako desiatich rokoch je z vládnej väčšiny vylúčená hlavná bosnianska nacionalistická strana SDA. Stále v nej však pôsobia dlhodobo etablované chorvátske a srbské nacionalistické strany – Krištovej Chorvátske demokratické spoločenstvo Bosny a Hercegoviny (HDZ) a Zväz nezávislých sociálnych demokratov (SNSD), ktorý vedie proruský srbský politik Milorad Dodik.



V rámci koaličnej dohody sa však obe tieto strany zaviazali, že sa sústredia na základné otázky, a nie na rozdúchavanie etnického napätia, ktoré od konca brutálnej medzietnickej vojny v Bosne v rokoch 1992 – 95 stále tlie pod povrchom.



V prejave k poslancom pred samotným hlasovaním o jej nominácii sa Krištová zaviazala, že sa zameria na mnoho hospodárskych a politických reforiem, ktoré musí Bosna uskutočniť, aby dosiahla svoj cieľ – vstup do Európskej únie.



Hoci BaH prvýkrát vyjadrila túžbu vstúpiť do EÚ už v roku 2003, jej lídri doteraz neboli ochotní prekonať svoje názorové rozpory a realizovať potrebné reformy.



AP konštatuje, že pokračujúca vojna Ruska voči Ukrajine urýchlila proces rozširovania EÚ a 27-členný euroblok tento mesiac zaradil Bosnu na zoznam oficiálnych kandidátov na členstvo, a to aj napriek pretrvávajúcej kritike spôsobu riadenia krajiny.



Krištová vo svojom prejave vyhlásila, že tento krok EÚ predstavuje príležitosť, ktorú Bosna "musí využiť".