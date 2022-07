Zosuv ľadovca na vrchu Marmolada má na svedomí druhú obeť z Česka

Praha 5. júla (TASR) - Zosuv ľadovca v talianskych Dolomitoch má druhú obeť z Česka. Ide o muža, ktorý bol doteraz nezvestný. Podľa spravodajského webu Novinky.cz to v utorok potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí ČR.



Obaja muži boli v horách spolu. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí ČR Lenka Do o nich hovorila ako o dvoch kamarátoch. Ďalší ľudia z Česka nie sú nezvestní, dodala.



Pri zosuve veľkého kusa ľadovca na vrchu Marmolada, ku ktorému došlo v nedeľu, zahynulo najmenej sedem ľudí a ďalších osem ich je nezvestných. Šanca, že niekoho ešte nájdu živého, je malá, uviedli Novinky.cz.



Pátranie po nezvestných je podľa záchranárov veľmi komplikované a sťažuje ho aj nepriaznivé počasie.



Do pátrania boli zapojené drony a vrtuľníky, ktoré nezvestných hľadajú, pričom majú napríklad zariadenia na zachytenie signálu mobilných telefónov.



Skupina pátračov so špeciálne vycvičenými psami sa chystá na miesto nešťastia v stredu alebo vo štvrtok. Závidí to od počasia, respektíve od toho, či nebudú búrky.



Pôvodne bolo nezvestných 13 osôb. Počas utorka sa tento počet znížil na osem. Zistilo sa totiž, že jeden nezvestný bol v skupine ôsmich zranených. Podarilo sa dohľadať aj majiteľov oboch českých áut zaparkovaných neďaleko začiatku výstupu na ľadovec, po ktorých úrady pátrali od pondelka, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.



Primátor mesta Canizei v utorok zakázal vstup na celú horu Marmolda, pretože napriek nedeľnej tragédii na vrchol stále vystupovali turisti a zvedavci. Uzávera hory je časovo neobmedzená.