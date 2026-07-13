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Zosuv na skládke odpadu: Hlásia obete
Prevádzku závodu dočasne zastavili, kým odborníci preveria stav budovy a bezpečnostné podmienky.
Autor TASR
Naí Dillí 13. júla (TASR) - Zosuv odpadu zo skládky na administratívnu budovu, ku ktorému došlo na západe Indie, si vyžiadal najmenej desať obetí na životoch, informovala v pondelok agentúra AFP., píše TASR.
K zosuvu došlo minulú stredu v areáli závodu spoločnosti Antony Waste neďaleko mesta Púna. AFP spresnila, že neustávajúce dažde spôsobili zosuv tisícov ton odpadu zo skládky. Zosuv vážne poškodil neďalekú budovu, v ktorej sa v čase tragédie nachádzalo 23 ľudí. Deväť z nich pri zosuve zahynulo, ďalších 14 sa podarilo zachrániť. Záchranárom prácu komplikoval silný dážď, ktorý sťažoval prístup k ľuďom zasypaným troskami.
Prevádzku závodu dočasne zastavili, kým odborníci preveria stav budovy a bezpečnostné podmienky.
K podobným nehodám dochádza v Indii počas monzúnového obdobia - od júna do septembra - pomerne často. Staršie alebo zanedbané objekty totiž nevydržia nápor dlhodobých a výdatných dažďov.
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena v Indii, najľudnatejšej krajine sveta, zvyšuje počet aj intenzitu extrémnych prejavov počasia. Meteorológovia zároveň varujú, že obvyklé poveternostné podmienky v krajine by tento rok mohol ovplyvniť aj klimatický jav El Niňo.
K zosuvu došlo minulú stredu v areáli závodu spoločnosti Antony Waste neďaleko mesta Púna. AFP spresnila, že neustávajúce dažde spôsobili zosuv tisícov ton odpadu zo skládky. Zosuv vážne poškodil neďalekú budovu, v ktorej sa v čase tragédie nachádzalo 23 ľudí. Deväť z nich pri zosuve zahynulo, ďalších 14 sa podarilo zachrániť. Záchranárom prácu komplikoval silný dážď, ktorý sťažoval prístup k ľuďom zasypaným troskami.
Prevádzku závodu dočasne zastavili, kým odborníci preveria stav budovy a bezpečnostné podmienky.
K podobným nehodám dochádza v Indii počas monzúnového obdobia - od júna do septembra - pomerne často. Staršie alebo zanedbané objekty totiž nevydržia nápor dlhodobých a výdatných dažďov.
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena v Indii, najľudnatejšej krajine sveta, zvyšuje počet aj intenzitu extrémnych prejavov počasia. Meteorológovia zároveň varujú, že obvyklé poveternostné podmienky v krajine by tento rok mohol ovplyvniť aj klimatický jav El Niňo.