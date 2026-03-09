< sekcia Zahraničie
Uväznení pod hromadou odpadkov: Na skládke zahynulo 5 osôb
Viac než 300 záchranárov sa v nedeľu večer snažilo s pomocou ťažkej techniky vyslobodiť uväznených ľudí spod hromád odpadu na obrovskej skládke Bantargebang v meste Bekasi neďaleko Jakarty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jakarta 9. marca (TASR) - Najmenej päť obetí si vyžiadala lavína z odpadkov, ktorá sa v nedeľu po silnom daždi zosunula na najväčšej skládke v Indonézii, uviedli v pondelok miestne úrady. Niekoľko ďalších osôb je nezvestných. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Viac než 300 záchranárov sa v nedeľu večer snažilo s pomocou ťažkej techniky vyslobodiť uväznených ľudí spod hromád odpadu na obrovskej skládke Bantargebang v meste Bekasi neďaleko Jakarty. Na mieste zasahovali aj pátracie psy.
Medzi obeťami sú dvaja vodiči smetiarskych vozidiel a dvaja predajcovia z potravinových stánkov, ktorí sa v čase zosuvu nachádzali v blízkosti skládky. Identita priatej osoby je neznáma. Záchranári vrátane polície, vojakov a dobrovoľníkov stále pátrajú po najmenej troch ľuďoch.
Podľa indonézskeho úradu pre riadenie katastrof naznačujú predpovede počasia na najbližšie dva dni možné zrážky v Jakarte a jej okolí. Úrad ďalej varoval, že môže dôjsť k ďalším pohybom tohto nestabilného materiálu, a preto je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zamedzilo ďalšiemu riziku.
Skládka Bantargebang, ktorá prijíma väčšinu odpadu, je dlhodobo preťažená. Toto miesto bolo terčom opakovaných varovaní týkajúcich sa kapacity, čo podnietilo celoštátne úsilie o reformu systému zaobchádzania s odpadom v krajine.
Na konci minulého roka vláda oznámila dvojročný termín na vyčistenie skládky prostredníctvom urýchleného projektu premeny odpadu na energiu.
Viac než 300 záchranárov sa v nedeľu večer snažilo s pomocou ťažkej techniky vyslobodiť uväznených ľudí spod hromád odpadu na obrovskej skládke Bantargebang v meste Bekasi neďaleko Jakarty. Na mieste zasahovali aj pátracie psy.
Medzi obeťami sú dvaja vodiči smetiarskych vozidiel a dvaja predajcovia z potravinových stánkov, ktorí sa v čase zosuvu nachádzali v blízkosti skládky. Identita priatej osoby je neznáma. Záchranári vrátane polície, vojakov a dobrovoľníkov stále pátrajú po najmenej troch ľuďoch.
Podľa indonézskeho úradu pre riadenie katastrof naznačujú predpovede počasia na najbližšie dva dni možné zrážky v Jakarte a jej okolí. Úrad ďalej varoval, že môže dôjsť k ďalším pohybom tohto nestabilného materiálu, a preto je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zamedzilo ďalšiemu riziku.
Skládka Bantargebang, ktorá prijíma väčšinu odpadu, je dlhodobo preťažená. Toto miesto bolo terčom opakovaných varovaní týkajúcich sa kapacity, čo podnietilo celoštátne úsilie o reformu systému zaobchádzania s odpadom v krajine.
Na konci minulého roka vláda oznámila dvojročný termín na vyčistenie skládky prostredníctvom urýchleného projektu premeny odpadu na energiu.