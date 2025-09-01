< sekcia Zahraničie
Zosuv pôdy v Nórsku: Diaľnica bude dlho neprejazdná
Autor TASR
Oslo 1. septembra (TASR) - Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6. Hovorca miestnej polície v nedeľu odhadol, že jeho oprava by mohla trvať celé mesiace. Zosuv si zrejme vyžiadal jednu obeť na živote, píše TASR podľa agentúry DPA.
K zosuvu došlo v sobotu ráno na miernom svahu nad diaľnicou E6 a paralelnou železničnou traťou, kde odrazu vznikla rozsiahla trhlina. Na fotografiách z miesta vidieť, ako sa časť preliačenej pôdy zosunula do priľahlého jazera Nesvatnet.
Nezvestná je jedna osoba. Podľa nórskych médií ide o Dána, ktorý pracoval na tamojšej stavbe - posudzoval terén. Záchranári i polícia sa domnievajú, že nehodu neprežil.
Zranenia utrpela aj jedna ďalšia osoba, ktorú nahrnutá pôda strhla, keď cestovala autom. Podarilo sa jej však spod nánosu zeminy vyslobodiť a následne ju hospitalizovali.
