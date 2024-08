Zosuv pôdy na ostrove Phuket si vyžiadal päť obetí

Bangkok 23. augusta (TASR) - Päť obetí si vyžiadal zosuv pôdy po intenzívnych zrážkach na turistami vyhľadávanom thajskom ostrove Phuket. Uviedla to v piatok miestna polícia, informuje TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Silné zrážky zasiahli ostrov v noci na piatok miestneho času, následný zosuv pôdy poškodil domy v obytnej oblasti, v ktorej sa nachádzajú aj hotely a rekreačné apartmány, povedal šéf miestnej polície. Medzi obeťami je pár z Ruska, dodal s tým, že na identifikácii ďalších osôb úrady pracujú.



Thajsko v uplynulom týždni trápili silné monzúnové dažde, ktoré postihli najmä sever a juh krajiny. Povodne si za minulý mesiac vyžiadali v krajine päť mŕtvych a 32 zranených, vyplýva z údajov thajského ministerstva zdravotníctva.



Po zosuve pôdy na Phukete spustili pátranie po ďalších možných zranených či obetiach, do ktorého sa zapojili vojaci a dobrovoľníci, priblížil šéf miestnej polície. Operáciu by však podľa jeho slov mohli skomplikovať ďalšie zrážky, ktoré predpovedajú meteorológovia.