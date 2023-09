Zosuv pôdy po požiari v Španielsku odhalil zdobené zlaté náhrdelníky

Madrid 24. septembra (TASR) - Zosuv pôdy po lesnom požiari v severnom Španielsku odhalil dva "bohato zdobené" zlaté náhrdelníky z obdobia asi pred 2500 rokmi. TASR informuje podľa CNN a Live science.



Prvý z náhrdelníkov v tvare C objavil pracovník vodární Sergio Narciandi v katastri obce Penamellera Baja v Astúrii. Profesor prehistorickej archeológie na univerzite v Kantábrii Pablo Arias to potvrdil pre web Live science.



Výnimočný nález sa podaril 29. augusta, krátko na to pracovníci Archeologického múzea v Astúrii objavili na tomto mieste kusy druhého náhrdelníka. Šperky datovali do obdobia okolo roku 500 pred našim letopočtom.



"Vieme, že boli opotrebované používaním," vysvetlil Arias. "Nie každý si mohol dovoliť (nosiť) takýto náhrdelníkov," povedal pre CNN.



Nájdený typ zlatých šperkov je známy ako "torcs" z latinského slova "torqueo", čo znamená "točiť" alebo "skrúcať". Pomenovanie vzniklo podľa stočeného tvaru a spôsobu výroby. Keltskí zlatníci ich vytvárali zo zlatých prútov s navinutými zlatými špirálami.



Oba náhrdelníky boli pravdepodobne súčasťou "zámerne ukrytého pokladu cenných predmetov, čo bolo veľmi časté v atlantickej Európe počas doby bronzovej a železnej," uviedol Arias.



Za najpravdepodobnejšiu verziu považuje, že majiteľ ich zabalil do koženého obalu alebo drevenej schránky, ktoré sa v pôde rozpadli. Ich prítomnosť má potvrdiť chemická analýza pôdy z mieste nálezu.



Hmotnosť najnovšieho nálezu v Astúrii vedci zatiaľ neoznámili. Niektoré zo starších nálezov na Pyrenejskom polostrove vážili asi jeden kilogram, najťažší doteraz nájdený kus vážil až 1,8 kg.