Zosuv pôdy strhol do rieky dva autobusy,pátrajú po približne 60 ľuďoch

Káthmandu 12. júla (TASR) - Zosuv pôdy v piatok v Nepále strhol z diaľnice do rozvodnenej rieky dva autobusy, pátrajú po približne 60 ľuďoch, informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa agentúr AP a Reuters.



Zachrániť sa podarilo zatiaľ troch cestujúcich, tých previezli do neďalekej nemocnice. Záchranné akcie komplikuje približne 120 kilometrov západne od hlavného mesta Káthmandu neutíchajúci dážď. Zosuvy pôdy tiež na viacerých miestach zablokovali cestu vedúcu do oblasti, dodali úrady. Na miesto vyslali ďalších záchranárov a bezpečnostné sily, aby pomohli pri záchranných prácach.



Na neďalekom mieste na tej istej diaľnici zosuv pôdy zavalil autobus a zabil vodiča, píše AP. Zatiaľ nie je zrejmé, či pri incidente došlo k ďalším obetiam. V iných oblastiach v krajine v dôsledku nepriaznivého počasia zahynulo najmenej desať ľudí, uviedla tamojšia polícia.



Monzúnové obdobie, ktoré začína v júni a končí v septembri, prináša do Nepálu výdatné zrážky. Tie často spôsobujú zosuvy pôdy v himalájskej krajine, ktorá je z väčšej časti pokrytá horami. Pri zosuvoch pôdy a záplavách zahynulo v Nepále od polovice júna najmenej 91 ľudí, píše Reuters.