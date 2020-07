Zosuv pôdy v bani na jadeit si vyžiadal vyše 160 obetí

Hpakant 2. júla (TASR) - Životy viac ako 160 baníkov si vyžiadal zosuv pôdy, ku ktorému došlo vo štvrtok v bani na jadeit v Kačjinskom štáte na severe Mjanmarska. Informovala o tom agentúra AFP.



Miestne hasičské zložky uviedli, že spod nánosov bahna bolo počas pátracej operácie vyslobodených 162 tiel a 54 zranených baníkov, ktorých prepravili do najbližšej nemocnice. Záchrannú operáciu sťažoval výdatný monzúnový lejak.



Počet obetí štvrtkovej tragédie prevyšuje počet mŕtvych pri banskom nešťastí v regióne Hpakant z novembra 2015, keď zahynulo 113 ľudí.



Obeťami pri podobných nešťastiach sú zvyčajne slabo platení migrujúci pracovníci. Tí pracujú na obrovských haldách zeme vyťaženej ťažkými mechanizmami z jadeitovej bane, kde pátrajú po jadeitoch, ktoré tam zostali po priemyselnej ťažbe.



Takéto menej kvalitné kamene potom vymieňajú za jedlo alebo predávajú čakajúcim maklérom. Ich cieľom však je nájsť kvalitný jadeit, za ktorý by dostali stovky dolárov.



Títo baníci zvyčajne pracujú i žijú v opustených banských jamách na úpätí kopcov, ktoré sa počas obdobia dažďov stanú obzvlášť nestabilnými.



Mjanmarsko je producentom najkvalitnejšieho jadeitu na svete. Väčšinu tohto nerastu, ktorý sa tam vyťaží, pašeráci predajú do susednej Číny, kde sa z neho vyrábajú ozdobné predmety a šperky.



Po nešťastí v roku 2015 mjanmarská civilná vláda sľúbila, že sprísni kontrolu nad jadeitovými baňami.



Bohaté prírodné zdroje severného Mjanmarska — vrátane nefritu, dreva, zlata a jantáru — pomáhajú financovať obe strany desať rokov trvajúcej občianskej vojny medzi povstalcami z etnika Kačjinov a vládou armádou.