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ZOSUV pôdy v bani: Zahynulo najmenej 100 ľudí
Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.
Autor TASR,aktualizované
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Bangui 19. augusta (TASR) - Pri zosuve pôdy v nelegálnej bani na ťažbu zlata v Stredoafrickej republike zahynulo v utorok najmenej 100 ľudí. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom informovala agentúra AFP. Pátranie po prípadných preživších pokračuje, píše TASR.
K banskému nešťastiu došlo v prefektúre Nana-Mambere v pohraničí medzi SAR a Kamerunom. V bani sa v čase tragédie nachádzalo „mnoho ľudí,“ informovali miestne médiá, ktoré predtým písali o nižších desiatkach obetí.
Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach a trosky odstraňujú ručne pre obavy, že ťažká technika by mohla spôsobiť zosuvy alebo závaly šácht, ktoré sú zatiaľ nepoškodené. Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.
Podobné nešťastia sú v Stredoafrickej republike bohatej na nerastné suroviny pomerne bežné. V polovici marca si zosuv pôdy v bani na hranici s Kamerunom vyžiadal niekoľko mŕtvych. Ďalších približne 20 ľudí zahynulo vo februári na severovýchode krajiny.
K banskému nešťastiu došlo v prefektúre Nana-Mambere v pohraničí medzi SAR a Kamerunom. V bani sa v čase tragédie nachádzalo „mnoho ľudí,“ informovali miestne médiá, ktoré predtým písali o nižších desiatkach obetí.
Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach a trosky odstraňujú ručne pre obavy, že ťažká technika by mohla spôsobiť zosuvy alebo závaly šácht, ktoré sú zatiaľ nepoškodené. Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.
Podobné nešťastia sú v Stredoafrickej republike bohatej na nerastné suroviny pomerne bežné. V polovici marca si zosuv pôdy v bani na hranici s Kamerunom vyžiadal niekoľko mŕtvych. Ďalších približne 20 ľudí zahynulo vo februári na severovýchode krajiny.
Soil slides in Gold mins of Central Republic Africa takes life of more than 30 people.Rescue operations are undergoing.Rest in peace to the lost lives #Africa #CRA #Gold pic.twitter.com/7PQuTEdN7r— Telugu Raktham (@Heart_Legend_) August 19, 2026