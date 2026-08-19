Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
< sekcia Zahraničie

ZOSUV pôdy v bani: Zahynulo najmenej 100 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bangui 19. augusta (TASR) - Pri zosuve pôdy v nelegálnej bani na ťažbu zlata v Stredoafrickej republike zahynulo v utorok najmenej 100 ľudí. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom informovala agentúra AFP. Pátranie po prípadných preživších pokračuje, píše TASR.

K banskému nešťastiu došlo v prefektúre Nana-Mambere v pohraničí medzi SAR a Kamerunom. V bani sa v čase tragédie nachádzalo „mnoho ľudí,“ informovali miestne médiá, ktoré predtým písali o nižších desiatkach obetí.

Záchranárske a pátracie tímy pracujú v náročných podmienkach a trosky odstraňujú ručne pre obavy, že ťažká technika by mohla spôsobiť zosuvy alebo závaly šácht, ktoré sú zatiaľ nepoškodené. Jeden z miestnych baníkov označil incident za katastrofický.

Podobné nešťastia sú v Stredoafrickej republike bohatej na nerastné suroviny pomerne bežné. V polovici marca si zosuv pôdy v bani na hranici s Kamerunom vyžiadal niekoľko mŕtvych. Ďalších približne 20 ľudí zahynulo vo februári na severovýchode krajiny.


.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: A. Krajčoviech: F1 je moja srdcovka

Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie

KOMENTÁR J. HRABKA: Na čakačke

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov