Zosuv pôdy v Peru zasypal dve lode, hlásia najmenej 12 mŕtvych
Zosuv pôdy zasiahol prístav, kde boli pri brehu dve lode smerujúce do ďalších miest. Obe zosuv priamo zasiahol.
Autor TASR
Lima 1. decembra (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších 25 utrpelo zranenia v pondelok ráno v amazonskom regióne Peru, keď zosuv pôdy zasypal dve lode v prístave Iparia. Informuje o tom TASR.
Agentúra Reuters píše o dvoch nezvestných, AFP s odkazom na tamojšie úrady ich uvádza desiatky. Medzi potvrdenými obeťami sú aj tri deti.
Zosuv pôdy zasiahol prístav, kde boli pri brehu dve lode smerujúce do ďalších miest. Obe zosuv priamo zasiahol.
Pátracia akcia po nezvestných pokračuje, policajti využívajú aj vrtuľník. Jedna z lodí sa potopila úplne, druhá je vážne poškodená. Podľa tlačovej agentúry Andina boli medzi pasažiermi aj učitelia a zdravotníci.
Záchranné práce komplikujú silný prúd rieky a vodné víry. „Sme v období záplav… a v čase nehody bola hmla, čo záchrannú akciu ešte sťažuje,“ uviedol pre AFP tamojší predstaviteľ.
