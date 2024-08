Zosuvy pôdy a záplavy si v Číne od júna vyžiadali už vyše 150 obetí

Peking 5. augusta (TASR) - Zosuvy pôdy a záplavy si v Číne vyžiadali za uplynulé dva mesiace vyše 150 obetí na životoch. Krajinu už niekoľko týždňov sužujú prívalové dažde, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V pondelok pokračuje pátranie po obetiach víkendových záplav a zosuvov pôdy v horskej provincii S’-čchuan, v dôsledku ktorých zomrelo najmenej deväť ľudí a 18 je nezvestných. V dôsledku tejto prírodnej katastrofy bolo zničených množstvo domov v obci Ž'-ti, kde zahynuli siedmi ľudia. Ďalší dvaja zomreli, keď sa zrútil v provincii most medzi dvoma tunelmi.



V Číne v súčasnosti vrcholí obdobie záplav, ktoré tam zvyčajne trvá od polovice júla do polovice augusta. Podľa výročnej správy čínskej vlády zverejnenej v júli však historické údaje naznačujú, že extrémne zrážky a horúčavy sa v Číne vyskytujú stále častejšie.



Od júna pritom Čínu zasiahlo už niekoľko smrteľných búrok. V polovici júna zahynulo najmenej 47 ľudí v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, keď mimoriadne silné dažde zasiahli provinciu Kuang-tung na juhu Čínu. Ďalších šesť ľudí vtedy zomrelo aj v susednej provincii Fu-ťien.



Najmenej 48 ľudí zahynulo a 35 je nezvestných v provincii Chu-nan v dôsledku tajfúnu Gaemi, ktorý po príchode nad pevninu pred asi desiatimi dňami zoslabol na tropickú búrku.



Čínske úrady v piatok tiež informovali, že počet obetí júlovej búrky, v dôsledku ktorej sa zrútila časť mosta v provincii Šen-si, stúpol na 38. Do rieky vtedy spadlo najmenej 25 áut a stále je nezvestných 24 ľudí.



Intenzívne dažde si vyžiadali toto leto životy stoviek ľudí aj v iných ázijských krajinách vrátane Indie, kde devastačné zosuvy pôdy zabili minulý týždeň vyše 200 ľudí.