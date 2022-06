Zosuvy pôdy odrezali od sveta tri obce na juhu Rakúska

Klagenfurt 29. júna (TASR) - Prudké dažde spôsobili v spolkovej krajine Korutánsko na juhu Rakúska zosuvy pôdy a tri dediny boli odrezané od sveta. K ich obyvateľom sa v stredu usilovali dostať záchranári. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Búrky v noci na stredu spôsobili rozvodnenie vodných tokov v hornatom okrese Villach-vidiek, čo viedlo k zosuvom bahna a sutín, povedala pre AFP hovorkyňa Červeného kríža v tejto spolkovej krajine Melanie Reiterová.



"Tri dediny boli kompletne odrezané... Armáda a hasiči sa usilujú vyčistiť ulice, aby sa sa mohli dostať do dedín," dodala.



Úrady vydali v stredu varovanie pre civilné obyvateľstvo v oblasti v okolí Ossiašského jazera a obce Arriach, píše DPA. Obyvateľom odporučili, aby sa z dôvodu bezpečnosti zdržiavali na prvých poschodiach svojich domov. Stanica ORF informovala, že viacerých obyvateľov museli zachraňovať pomocou vrtuľníkov.



Nepriaznivé počasie spôsobilo škody najmä v doline Gegendtal neďaleko Villachu. Domy boli zasiahnuté zosuvmi až do výšky prvého poschodia. Víchrica so silou orkánu v utorok večer vyvracala stromy, strhávala strechy a spôsobila výpadky elektrickej energie.