Zosuvy pôdy vo Vietname si vyžiadali najmenej šesť obetí
Autor TASR
Hanoj 17. novembra (TASR) - Zosuvy pôdy spôsobené silnými dažďami si v strednom Vietname vyžiadali najmenej šesť obetí a vyše desať zranených, uviedli v pondelok predstavitelia miestneho úradu pre riadenie katastrof. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Autobus s približne 32 cestujúcimi v nedeľu neskoro večer zavalila padajúca pôda a skaly v horskom priesmyku Khanh Le v provincii Khanh Hoa, uviedol úrad. Pri nešťastí zahynulo najmenej päť ľudí a ďalších 18 utrpelo zranenia. Niekoľko osôb s poraneniami hlavy a končatín previezli do nemocnice.
Len pár hodín predtým zasiahol prudký zosuv pôdy úkryt robotníkov v okrese Khanh Son v tej istej provincii. Incident si vyžiadal jednu obeť, zatiaľ čo ďalšia osoba je podľa dostupných informácii stále nezvestná, informoval tiež úrad.
Podľa vietnamského národného štatistického úradu si prírodné katastrofy tento rok vyžiadali už 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške minimálne 2 miliárd dolárov.
Vietnam je najmä v období od júna do septembra náchylný na silné dažde. Vedecké poznatky však potvrdili, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k častejším a ničivejším extrémnym poveternostným javom.
