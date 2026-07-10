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Zosuvy pôdy vyvolané tajfúnom Bavi si vyžiadali najmenej 15 obetí

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Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

K obom zosuvom pôdy došlo na ostrove Mindanao.

Autor TASR
Manila 10. júla (TASR) - Na juhu Filipín zomrelo pri dvoch zosuvoch pôdy, ktoré vyvolali silné dažde spôsobené tajfúnom Bavi, minimálne 15 osôb, informovali v piatok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

K obom zosuvom pôdy došlo na ostrove Mindanao. Po prvom z nich hlásili úrady najmenej piatich mŕtvych a šesť nezvestných osôb.

„Desať ľudí bolo zavalených a zahynuli,“ keď pôda nasiaknutá niekoľkodňovými dažďami spôsobila ďalší zosuv pôdy v provincii Sarangani na tom istom ostrove, povedal pre AFP riaditeľ regionálnej civilnej ochrany Rodrigo Sosmena.

Na príchod tajfúnu Bavi sa v piatok pripravovala aj Čína a Taiwan, ktoré vydali sériu varovaní pred výdatnými dažďami, záplavami a silným vetrom.

Podľa taiwanského Ústredného meteorologického úradu (CWA) sa maximálna trvalá rýchlosť vetra tajfúnu Bavi v piatok znížila na 155 kilometrov za hodinu, pričom nárazy dosahovali rýchlosť okolo 190 kilometrov za hodinu.

„Tajfún bude pravdepodobne naďalej slabnúť, pretože podmienky v jeho okolí nie sú priaznivé,“ uviedol pre AFP meteorológ z CWA. Podľa agentúry by sa mal Bavi stať najväčším tajfúnom, aký Taiwan zasiahne za viac ako 30 rokov.
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