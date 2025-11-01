< sekcia Zahraničie
ZOSUVY PÔDY: Zahynulo najmenej 21 ľudí, ďalších 30 je nezvestných
K zosuvom pôdy došlo v noci v oblasti Marakwet East, kde je momentálne obdobie dažďov.
Autor TASR
Nairobi 1. novembra (TASR) - Najmenej 21 ľudí zahynulo a viac ako 30 je nezvestných po zosuvoch pôdy, ktoré v sobotu spôsobili intenzívne dažde v Keni, uviedol tamojší minister vnútra Kipchumba Murkomen. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K zosuvom pôdy došlo v noci v oblasti Marakwet East, kde je momentálne obdobie dažďov. „Potvrdzujeme, že pri tejto tragédii zahynulo 21 ľudí, pričom viac ako 30 osôb je stále nezvestných, ako hlásia ich rodiny,“ napísal šéf rezortu vnútra na platforme X. Minister doplnil, že v noci sa záchranné práce pozastavili.
Kenský Červený kríž zdieľal letecké snímky z regiónu, na ktorých vidno rozsiahle zosuvy a prívalové povodne na veľkých plochách. Organizácia ozrejmila, že koordinuje záchranné práce spolu s vládou a prebieha aj letecká evakuácia zranených.
„Prístup do niektorých postihnutých oblastí je naďalej veľmi zložitý pre povodne a zablokované cesty,“ uviedla organizácia vo vyhlásení na X.
