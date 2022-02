Žralok na pláži v Sydney roztrhal plavca, prvýkrát od roku 1963

Sydney 16. februára (TASR) - Jeden človek prišiel o život pri útoku žraloka, ku ktorému došlo v stredu pri pláži v austrálskom meste Sydney. Svedkovia incidentu uviedli, že išlo o 4,5-metrového žraloka modrého, ktorý plavca doslova roztrhal, informuje agentúra AP.



Muž podľa privolaných záchranárov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a už mu neboli schopní pomôcť. Od roku 1963 je to prvýkrát, čo v Sydney niekoho usmrtil žralok.



K incidentu došlo v blízkosti pláže na sydneyskom predmestí Little Bay. Svedkovia počuli krik, a následne intenzívne špliechanie vody. Jeden z rybárov povedal, že zahliadol aj plavca v neopréne.



Polícia uviedla, že vo vode objavila ľudské pozostatky. Pláž uzavrela, pričom incident vyšetruje a v oblasti naďalej pátra po žralokovi. Identitu obete dosiaľ úrady nezverejnili.



Vlani došlo v Austrálii k trom útokom žralokov, ktoré sa skončili smrťou. Dva z nich sa stali v Novom Južnom Walese, kde leží aj Sydney. Stredajší útok bol v tejto krajine aj prvým smrteľným zaznamenaným od začiatku roka 2022, pripomína agentúra AFP.



Vláda austrálskeho štátu Nový Južný Wales vynakladá z dôvodu obáv verejnosti milióny eur na technológie, ktoré majú znížiť počet žraločích útokov pri pobreží. Pohyby žralokov sledujú drony a ďalšie zariadenia, pričom na 51 plážach sú aj siete na žraloky.