Zranená veľryba z aténskej pláže sa vrátila na otvorené more

Atény 29. januára (TASR) - Zoslabnutá a zranená veľryba, ktorá v piatok uviazla na pláži blízko gréckej metropoly Atény, sa vrátila do hlbokých vôd otvoreného mora po tom, čo jej boli podané lieky, oznámili v sobotu grécki predstavitelia. Informovala o tom agentúra AFP.



Grécki experti určili, že ide o mladého vorvaňovca zobcovitého. Dospelý jedinec dosahuje dĺžku do siedmich metrov. Zdroje z gréckeho ministerstva životného prostredia v sobotu pre televíznu stanicu ERT informovali, že samec z tejto čeľade plával už blízko južného ostrova Salamis, jeho stav však zostáva neistý.



Veľrybu pripomínajúcu delfína, ktorá za normálnych okolností žije vo viac než 1000-metrovej hĺbke, prvýkrát blízko Atén spozorovali už vo štvrtok, pripomína AFP. V piatok uviazla na plytčine na populárnej pláži na aténskom predmestí Palio Faliro a následne sa v záujme jej záchrany zmobilizovala tamojšia pobrežná stráž i experti.



Tí veľrybu hydratovali a podali jej antibiotiká. Po niekoľkých hodinách ju presunuli na otvorené more. "Je to zviera žijúce v hlbokých vodách... Čím dlhšie zostane v plytkých, tým bude jeho zdravie väčšmi poškodené," uviedol námestník gréckeho ministerstva pre životné prostredie Jorgos Amiras.



Vorvaňovec zobcový sa dokáže ponoriť až do hĺbky 4000 metrov, pripomína AFP. Profesorka zo solúnskej univerzity Natasha Komninuová pre grécke médiá povedala, že zviera malo vážne poranenú spodnú čeľusť a krvné testy preukázali, že trpelo anémiou. Ako dodala, v takomto stave bude záležitosť "ťažká".



Alexandros Frantzis, morský biológ neziskového inštitútu Pelagos, zároveň uviedol, že veľryba mohla byť dezorientovaná v dôsledku prebiehajúceho seizmologického prieskumu uhľovodíkov v zálive Kiparissia v západnom Grécku. Lokalita je jednou z hlavných miest výskytu tohto druhu veľrýb. "Ničíme im domov... kvôli uhľovodíkom," dodal.



Aj keď je pohľad na živé veľryby v gréckej metropole extrémne zriedkavý, časti tiel uhynutých zvierat zvykne more vyplaviť najmä na gréckych ostrovoch, píše AFP.