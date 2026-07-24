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Zranení po páde vrtuľníka nie sú v bezprostrednom ohrození života

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

K nehode armádneho vrtuľníka Venom došlo vo štvrtok okolo poludnia v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v kraji Vysočina.

Autor TASR
Praha 24. júla (TASR) - Štyria českí vojaci, ktorí sa zranili pri štvrtkovej nehode vrtuľníka na základni v Náměšti nad Oslavou, sú v stabilizovanom stave a pri vedomí. V piatok o tom na sociálnej sieti X informovala Armáda ČR (AČR), píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Vojaci zranení pri včerajšej nehode vrtuľníka v Náměšti nad Oslavou sú pri vedomí, ich zdravotný stav je stabilizovaný a nie sú v bezprostrednom ohrození života. Naďalej im aj ich rodinám poskytujeme maximálnu podporu,“ napísala armáda.

K nehode armádneho vrtuľníka Venom došlo vo štvrtok okolo poludnia v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v kraji Vysočina. Neprežila ju jedna vojačka. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetrujú vojenská polícia a orgány ministerstva obrany. Podľa veliteľa Vzdušných síl Armády ČR Petra Tománka sa vrtuľník zrútil pri pristávaní z asi 50-metrovej výšky, keď sa vracal z rutinného výcvikového letu.

V dôsledku nehody armáda rozhodla, že až do jej vyšetrenia pozastavuje prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, teda nielen viacúčelového typu Venom, ktorý sa zrútil, ale aj bojového typu Viper. Týka sa to aj strojov, ktoré boli na misii v Poľsku.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)


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