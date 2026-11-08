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Zranení po streľbe v Krakove prežili noc. Stav policajtov sa zlepšil

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Sviečky stoja neďaleko hlavného námestia v poľskom Krakove v nedeľu 8. novembra 2026 – na mieste, kde deň predtým došlo k postreleniu niekoľkých ľudí. Foto: TASR/AP

Pri sobotnej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 16 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými.

Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Dve osoby, ktoré utrpeli zranenia počas sobotnej streľby na Hlavnom námestí v Krakove, boli už prepustené z nemocnice. Jeden z dvoch zranených policajtov sa prebral z umelého spánku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálov TVN 24 a Polsat News.

V prvom rade by som vás chcel informovať, že všetci ľudia, ktorí boli včera prijatí do nemocnice, prežili,“ povedal vojvoda Malopoľského vojvodstva Krzysztof Kleczar.

Stav hospitalizovaných policajtov sa v porovnaní s predchádzajúcim večerom zlepšil.

Obaja páni prežili noc, starajú sa o nich v krakovskej nemocnici. Ich stav je naďalej vážny a zatiaľ nemôžeme vydýchnuť s úľavou, ale je lepší ako včera,“ dodal Kleczar.

Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká informovala, že stav jedného z policajtov je stabilný a stav druhého je vážny, ale stabilizovaný. Hovorkyňa malopoľskej polície Katarzyna Cislová uviedla, že jeden z nich je už pri vedomí. Stav 24-ročného páchateľa útoku je kritický.

Pri sobotnej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 16 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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