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Zranení po streľbe v Krakove prežili noc. Stav policajtov sa zlepšil
Pri sobotnej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 16 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými.
Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Dve osoby, ktoré utrpeli zranenia počas sobotnej streľby na Hlavnom námestí v Krakove, boli už prepustené z nemocnice. Jeden z dvoch zranených policajtov sa prebral z umelého spánku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálov TVN 24 a Polsat News.
„V prvom rade by som vás chcel informovať, že všetci ľudia, ktorí boli včera prijatí do nemocnice, prežili,“ povedal vojvoda Malopoľského vojvodstva Krzysztof Kleczar.
Stav hospitalizovaných policajtov sa v porovnaní s predchádzajúcim večerom zlepšil.
„Obaja páni prežili noc, starajú sa o nich v krakovskej nemocnici. Ich stav je naďalej vážny a zatiaľ nemôžeme vydýchnuť s úľavou, ale je lepší ako včera,“ dodal Kleczar.
Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká informovala, že stav jedného z policajtov je stabilný a stav druhého je vážny, ale stabilizovaný. Hovorkyňa malopoľskej polície Katarzyna Cislová uviedla, že jeden z nich je už pri vedomí. Stav 24-ročného páchateľa útoku je kritický.
Pri sobotnej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 16 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„V prvom rade by som vás chcel informovať, že všetci ľudia, ktorí boli včera prijatí do nemocnice, prežili,“ povedal vojvoda Malopoľského vojvodstva Krzysztof Kleczar.
Stav hospitalizovaných policajtov sa v porovnaní s predchádzajúcim večerom zlepšil.
„Obaja páni prežili noc, starajú sa o nich v krakovskej nemocnici. Ich stav je naďalej vážny a zatiaľ nemôžeme vydýchnuť s úľavou, ale je lepší ako včera,“ dodal Kleczar.
Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká informovala, že stav jedného z policajtov je stabilný a stav druhého je vážny, ale stabilizovaný. Hovorkyňa malopoľskej polície Katarzyna Cislová uviedla, že jeden z nich je už pri vedomí. Stav 24-ročného páchateľa útoku je kritický.
Pri sobotnej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 16 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)