Zranených Palestínčanov z Gazy evakuovali do Egypta

Káhira 16. mája (TASR) - Zranených Palestínčanov z pásma Gazy previezli v nedeľu do Egypta, kde im poskytnú potrebnú lekársku starostlivosť. Informovala o tom agentúra AFP.



V troch konvojoch previezli cez hraničný priechod Rafah z Gazy do Egypta celkovo 263 Palestínčanov. Boli medzi nimi ľudia zranení počas pokračujúcich izraelských leteckých útokov v pásme Gazy, ale aj študenti a pacienti trpiaci vážnymi ochoreniami.



K hraničnému priechodu Rafah boli vyslané zdravotnícke tímy, ktoré pomôžu pri prevoze zranených a chorých Palestínčanov do egyptských nemocníc, uviedla pobočka Červeného kríža v egyptskej provincii Severný Sinaj.



Izrael uplatňuje voči Gaze pozemnú aj námornú blokádu od roku 2007, keď sa vlády v tejto enkláve zmocnilo palestínske militantné hnutie Hamas. Hraničný priechod Rafah je jedinou spojnicou tohto pásma s vonkajším svetom, ktorú nekontroluje Izrael. Egypt pritom tento prísne strážený hraničný priechod často zatvára.



Pri izraelských leteckých útokoch v Gaze len v nedeľu zahynulo približne 40 ľudí vrátane 13 žien a 8 detí a viac ako 50 ďalších osôb utrpelo zranenia. Išlo o najvyšší počet ľudí zabitých v priebehu jedného dňa od začiatku takmer týždeň trvajúcich bojov medzi izraelskou armádou a Hamasom. Celkovo si už tieto boje vyžiadali najmenej 188 obetí v Gaze a 10 v Izraeli.



Izrael podniká v Gaze intenzívne letecké a delostrelecké útoky ako odvetu za raketové ostreľovanie izraelského územia palestínskymi militantmi. Od pondelka večera Palestínčania vystrelili z pásma Gazy na Izrael približne 3000 rakiet. Hamas tvrdí, že začal s raketovými útokmi v reakcii na izraelské zásahy voči palestínskym demonštrantom vo východnom Jeruzaleme.



Počet obetí na životoch je na izraelskej strane je výrazne nižší len vďaka tomu, že veľkú časť rakiet vystrelených z Gazy zneškodní izraelský systém protivzdušnej obrany. Približne 450 zle odpálených rakiet dopadlo ešte v samotnom pásme Gazy.