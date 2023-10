Zrátali 99 % hlasov, PiS vo voľbách zvíťazí, ale na väčšinu to nestačí

Varšava 16. októbra (TASR) - Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) získala v nedeľňajších parlamentných voľbách v Poľsku 35,73 percenta hlasov. Väčšinu kresiel v parlamente by však mala obsadiť proeurópska liberálna opozícia vedená Donaldom Tuskom. Vyplýva to z výsledkov po sčítaní 98,94 percenta hlasov. TASR o tom informuje na základe správ verejnoprávnej televízie TVP.



Volebná účasť dosiahla 74,16 percenta. Občianska koalícia (KO), na čele ktorej je bývalý poľský premiér Tusk (2007 – 2014), získala 30,40 percenta; Strana Tretia cesta (TD) 14,42 percenta a Ľavica 8,55 percenta. Tieto tri strany majú spolu viac než 53 percent hlasov. Hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročila aj ultrapravicová Konfederácia Sloboda a nezávislosť so 7,15 percenta.



Podľa Ryszarda Terleckého z PiS sa strana pokúsi vytvoriť aj novú vládu, hoci to bude po strate väčšiny náročné, píše agentúra PAP.



Výsledky volieb tiež potvrdzujú, že strana zastupujúca nemeckú menšinu v Poľsku (Mniejszość Niemiecka) nebude mať v parlamente zastúpenie po prvý raz od roku 1990, oznámila Štátna volebná komisia (PKW).