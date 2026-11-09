< sekcia Zahraničie
ZRÁŽKA 23 ÁUT NA ZAMRZNUTEJ CESTE: Hlásia zranených
Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 9. novembra (TASR) - V meste Orlová v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok ráno zrazilo 23 áut vrátane hasičov, záchranárov a vozidla väzenskej služby. Dôvodom bola zrejme namrznutá vozovka. Šesť ľudí sa zranilo, informuje na základe správ stanice ČT24 a iDNES.cz spravodajkyňa TASR.
Podľa krajskej policajnej hovorkyne Evy Michalíkovej sa nehoda stala krátko po 5.30 h. „Niekoľko osôb bolo odovzdaných do rúk záchranárov, nemalo by ísť o život ohrozujúce zranenia,“ citoval ju server iDNES.cz. Dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou boli príčinou nehody klimatické podmienky.
Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Hovorkyňa hasičov Kamila Langerová uviedla, že k nehode boli vyslané štyri jednotky hasičov. Na mieste havarovalo tiež prvé hasičské auto.
„Nehoda bola ohlásená ako nehoda jedného osobného automobilu, (ktoré narazilo) do stĺpa. V čase, keď hasiči smerovali k nehode, došlo ku kolízii ďalších vozidiel, opäť vplyvom namrznutej vozovky a, bohužiaľ, aj my sme sa stali účastníkmi,“ opísala situáciu Langerová vo vysielaní stanice ČT24.
Cesta je dočasne uzavretá a dopravu na mieste koordinuje polícia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podľa krajskej policajnej hovorkyne Evy Michalíkovej sa nehoda stala krátko po 5.30 h. „Niekoľko osôb bolo odovzdaných do rúk záchranárov, nemalo by ísť o život ohrozujúce zranenia,“ citoval ju server iDNES.cz. Dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou boli príčinou nehody klimatické podmienky.
Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Hovorkyňa hasičov Kamila Langerová uviedla, že k nehode boli vyslané štyri jednotky hasičov. Na mieste havarovalo tiež prvé hasičské auto.
„Nehoda bola ohlásená ako nehoda jedného osobného automobilu, (ktoré narazilo) do stĺpa. V čase, keď hasiči smerovali k nehode, došlo ku kolízii ďalších vozidiel, opäť vplyvom namrznutej vozovky a, bohužiaľ, aj my sme sa stali účastníkmi,“ opísala situáciu Langerová vo vysielaní stanice ČT24.
Cesta je dočasne uzavretá a dopravu na mieste koordinuje polícia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)