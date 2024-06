ZRÁŽKA AUTA S AUTOBUSOM: Zranených je 14 ľudí

Berlín 2. júna (TASR) - Pri čelnej zrážke auta s autobusom v severonemeckom meste Wismar sa zranilo štrnásť ľudí, oznámila polícia v nedeľu skoro ráno. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Vodič auta je v kritickom stave, zatiaľ čo jeho spolujazdec utrpel ťažké zranenia. Auto vbehlo do protismeru, hoci presná príčina je stále nejasná. Okrem posádky auta bol do nemocnice prevezený aj vodič autobusu. Traja cestujúci v autobuse utrpeli ťažké zranenia, osem sa zranilo ľahko.



Na juhozápade Nemecka sa v sobotu neskoro večer po zosuve pôdy vykoľajil diaľkový vlak. Nikto zo 185 cestujúcich sa nezranil, informoval hovorca národných železníc.



Zosuv pôdy poškodil trať v meste Schwäbisch Gmünd, asi 50 kilometrov východne od mesta Stuttgart. Prvé dva vozne vlaku vybehli z trate asi pol hodinu pred polnocou, podľa hovorcu železníc sa však neprevrátili.



Zosuv pôdy bol široký asi 30 metrov a poškodil tiež cestu súbežnú so železničnou traťou. Zasiahol aj osobné auto, ale vodič sa nezranil. Diaľkový vysokorýchlostný vlak bol presmerovaný medzi mestá Ulm a Stuttgart v dôsledku najnovších záplav v regióne. Po zosuve pôdy boli všetky diaľkové spoje medzi Stuttgartom a Mníchovom prerušené.



Veľké časti južného Nemecka zasiahli silné dažde a v sobotu bol pre rozvodnené toky v mnohých mestách vyhlásený núdzový stav.