ZRÁŽKA AUTOBUSOV: Nehoda si vyžiadala 17 mŕtvych

Tegucigalpa 28. februára (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo pri zrážke dvoch autobusov na severozápade Hondurasu, informovali v stredu miestne záchranárske zdroje. Zranenia utrpelo ďalších 12 osôb. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Nehoda sa stala na úsvite na horskej ceste s jedným jazdným pruhom v každom smere. Jeden z autobusov bol prázdny po vysadení skupiny migrantov na hraniciach s Guatemalou a smeroval späť do centrálnej časti Hondurasu. Druhý autobus, menší, ale s cestujúcimi, išiel opačným smerom.



Zranených previezli do nemocnice v Santa Rosa de Copán asi 300 kilometrov od honduraskej metropoly Tegucigalpa. Podľa miestnych médií medzi obeťami nie sú cudzinci.



Honduraská prezidentka Xiomara Castrová na sociálnej sieti X uviedla, že o nehode sa dozvedela "s hlbokým zdesením a bolesťou", a vyjadrila sústrasť pozostalým obetí. "Poverila som príslušné tímy a inštitúcie, aby v tomto náročnom období poskytli všetku potrebnú podporu," dodala.



Podľa oficiálnych údajov sú v Hondurase dopravné nehody po vraždách druhou najčastejšou príčinou úmrtí.



Cez Honduras tiež prechádzajú tisíce migrantov z Južnej Ameriky smerom do USA. Vlani v októbri zahynuli štyria migranti, keď sa v tej istej oblasti zrútil autobus do rokliny.