Zrážka autobusu na diaľnici: Piati ľudia zahynuli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Päť obetí a najmenej 34 zranených si v piatok vyžiadala hromadná dopravná nehoda v americkom štáte Virgínia, kde autobus na diaľnici Interstate 95 narazil do šiestich vozidiel spomaľujúcich pred prácami na ceste. Informovala o tom v piatok tamojšia polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Dopravná nehoda s tragickou bilanciou sa odohrala približne o 02:35 h ráno miestneho času v južnom smere diaľnice I-95 v okrese Stafford County.

Všetkých päť obetí sa nachádzalo vo vozidlách, do ktorých autobus narazil. Podľa vyjadrenia polície sú traja z dovedna 34 zranených v kritickom stave.

Doterajšie vyšetrovanie ukazuje, že premávka v južnom smere spomaľovala z dôvodu približujúcich sa prác na ceste,“ uviedla štátna polícia v tlačovej správe. Autobus podľa nej pred kolónou nedokázal zabrzdiť a narazil do šiestich vozidiel, dodáva AP.
