Zrážka autobusu s cisternou v Indii si vyžiadala najmenej 18 obetí

Naí Dillí 10. júla (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo a ďalších 19 utrpelo zranenia v noci na stredu pri zrážke autobusu s cisternou na mlieko na severe Indie. Oznámila to miestna polícia, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



K tragickej havárii došlo v indickom štáte Uttarpradéš. Autobus narazil do cisterny zozadu, povedal predstaviteľ polície. Podľa miestnych médií smeroval autobus z východoindického štátu Bihár do hlavného mesta Naí Dillí.



Dopravné nehody sú v Indii časté, podľa odhadov tamojšej vlády si v roku 2022 vyžiadali 168.000 obetí. V máji zahynulo 21 ľudí pri havárii autobusu, ktorý sa zrútil do rokliny v indickej časti hornatého regiónu Kašmír, pripomína AFP.