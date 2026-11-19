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ZRÁŽKA AUTOBUSU S NÁKLADIAKOM: Hlásia desať obetí vrátane troch detí
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že nákladné auto išlo po zlej strane cesty a s autobusom sa čelne zrazilo, ozrejmil iný policajný predstaviteľ.
Autor TASR
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Islamabad 19. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode na juhozápade Pakistanu v stredu zomrelo desať osôb vrátane troch detí, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu, píše TASR.
Autobus a nákladné auto na prevoz skvapalneného plynu (LPG) sa zrazili v blízkosti pobrežného mesta Ormara v provincii Balúčistán. „Po zrážke začal autobus horieť,“ uviedol pre AFP policajný predstaviteľ. Osem cestujúcich v autobuse a vodič nákladného auta so spolujazdcom podľa jeho slov zahynuli.
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že nákladné auto išlo po zlej strane cesty a s autobusom sa čelne zrazilo, ozrejmil iný policajný predstaviteľ. Dodal, že šesť cestujúcich v autobuse zahynulo na mieste, dvaja ďalší podľahli zraneniam pri prevoze do nemocnice.
Dopravné nehody sú podľa AFP v Pakistane bežné. Dôvodom je najmä nedostatočné presadzovanie dopravných zákonov, prekračovanie rýchlosti, nedostatočné bezpečnostné štandardy na cestách či bezohľadná jazda.
Autobus a nákladné auto na prevoz skvapalneného plynu (LPG) sa zrazili v blízkosti pobrežného mesta Ormara v provincii Balúčistán. „Po zrážke začal autobus horieť,“ uviedol pre AFP policajný predstaviteľ. Osem cestujúcich v autobuse a vodič nákladného auta so spolujazdcom podľa jeho slov zahynuli.
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že nákladné auto išlo po zlej strane cesty a s autobusom sa čelne zrazilo, ozrejmil iný policajný predstaviteľ. Dodal, že šesť cestujúcich v autobuse zahynulo na mieste, dvaja ďalší podľahli zraneniam pri prevoze do nemocnice.
Dopravné nehody sú podľa AFP v Pakistane bežné. Dôvodom je najmä nedostatočné presadzovanie dopravných zákonov, prekračovanie rýchlosti, nedostatočné bezpečnostné štandardy na cestách či bezohľadná jazda.