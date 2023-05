Zrážka autobusu s nákladným autom v Egypte si vyžiadala 14 obetí

Káhira 4. mája (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 25 utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s nákladným autom v noci na štvrtok na juhozápade Egypta. Uviedli to miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Nehoda sa stala na iaľnici v egyptskej provincii Al-Wádí al-Džadíd. Záchranári previezli zranených do neďalekých nemocníc. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.



Miestne médiá s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa uviedli, že autobus narazil do pomaly idúceho nákladného vozidla, ktoré na ceste "takmer stálo". V autobuse smerujúcom do Káhiry sa nachádzalo 45 ľudí, dodali.



Tragické dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté a každoročne si vyžiadajú tisícky ľudských životov. Miestne cestné komunikácie sú často v havarijnom stave a len málo šoférov tam dodržiava dopravné predpisy.