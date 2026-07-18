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Zrážka dvoch autobusov na juhu Moravy si vyžiadala zhruba 40 zranených

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka, informoval server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchranárov.

Autor TASR
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Praha 18. júla (TASR) - Zrejme čelná zrážka dvoch autobusov v okrese Znojmo na juhu Moravy v sobotu dopoludnia si vyžiadala približne 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka, informoval server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchranárov. Píše o tom TASR.

Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.

Hovorkyňa juhomoravskej zdravotníckej záchrannej služby Michaela Bothová podľa Noviniek uviedla, že pri nehode utrpelo deväť ľudí stredne ťažké až ťažké zranenia a 30 ďalších je zranených ľahko.

Všetkých prepravujú do nemocníc v Brne a do nemocnice v Znojme. Záchranári povolali do služby aj niektoré posádky, ktoré mali pracovné voľno.

Pomoc Česku podľa hovorkyne ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili, uviedol server Novinky.
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