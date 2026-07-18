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Zrážka dvoch autobusov na juhu Moravy si vyžiadala zhruba 40 zranených
Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka, informoval server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchranárov.
Autor TASR
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Praha 18. júla (TASR) - Zrejme čelná zrážka dvoch autobusov v okrese Znojmo na juhu Moravy v sobotu dopoludnia si vyžiadala približne 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka, informoval server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchranárov. Píše o tom TASR.
Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.
Hovorkyňa juhomoravskej zdravotníckej záchrannej služby Michaela Bothová podľa Noviniek uviedla, že pri nehode utrpelo deväť ľudí stredne ťažké až ťažké zranenia a 30 ďalších je zranených ľahko.
Všetkých prepravujú do nemocníc v Brne a do nemocnice v Znojme. Záchranári povolali do služby aj niektoré posádky, ktoré mali pracovné voľno.
Pomoc Česku podľa hovorkyne ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili, uviedol server Novinky.
Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.
Hovorkyňa juhomoravskej zdravotníckej záchrannej služby Michaela Bothová podľa Noviniek uviedla, že pri nehode utrpelo deväť ľudí stredne ťažké až ťažké zranenia a 30 ďalších je zranených ľahko.
Všetkých prepravujú do nemocníc v Brne a do nemocnice v Znojme. Záchranári povolali do služby aj niektoré posádky, ktoré mali pracovné voľno.
Pomoc Česku podľa hovorkyne ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili, uviedol server Novinky.