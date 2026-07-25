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Zrážka dvoch autobusov v Sýrii si vyžiadala najmenej 35 mŕtvych

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Štátna televízia podľa AFP predtým uviedla, že pri zrážke dvoch autobusov na ceste Damask-Dajr az-Zaur medzi oblasťami as-Suchna a Palmýra zahynulo 19 ľudí a ďalších 27 bolo zranených.

Autor TASR
Damask 25. júla (TASR) - Zrážka dvoch autobusov v centrálnej Sýrii si vyžiadala najmenej 35 mŕtvych a 30 zranených, uviedla v sobotu tamojšia štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva zdravotníctva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Štátna televízia podľa AFP predtým uviedla, že pri zrážke dvoch autobusov na ceste Damask-Dajr az-Zaur medzi oblasťami as-Suchna a Palmýra zahynulo 19 ľudí a ďalších 27 bolo zranených. Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeden z autobusov prevážal bezpečnostné zložky a druhý civilistov.
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