ZRÁŽKA DVOCH AUTOBUSOV: Zahynulo 37 ľudí

La Paz 2. marca (TASR) - Najmenej 37 osôb prišlo v sobotu o život pri zrážke dvoch autobusov, ku ktorej došlo na úzkej diaľnici neďaleko mesta Uyuni na juhu Bolívie. Medzi obeťami boli aj štyri maloleté osoby, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Doposiaľ máme potvrdených 37 obetí," povedal predstaviteľ polície pre agentúru AFP. Ďalších 41 ľudí utrpelo zranenia a záchranári ich previezli do nemocnice. Pri nehode zahynuli dvaja cudzinci, 80-ročná Peruánka a trojročné nemecké dievča.



Jeden z autobusov smeroval do mesta Oruro, kde sa tento víkend koná jeden z najväčších festivalov v Latinskej Amerike, ktorý zvyčajne navštívia desaťtisíce osôb. Zatiaľ nie je zrejmé, čo nehodu spôsobilo, no polícia objasnila, že jeden z autobusov prešiel do protismeru. Zároveň dodala, že dychová skúška potvrdila prítomnosť alkoholu u jedného z vodičov autobusu.



Bolívia je známa svojimi kľukatými horskými cestami, ktoré sa vodičom môžu stať osudnými. V krajine s približne 12 miliónmi obyvateľov zahynie ročne pri dopravných nehodách až 1400 osôb, uvádzajú vládne údaje.



K sobotňajšej nehode došlo iba necelé dva týždne po tom, čo najmenej 30 ľudí zahynulo pri páde autobusu do 800 metrov hlbokej rokliny na juhu Bolívie medzi mestami Potosí a Oruro.